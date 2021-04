LG Mobile, è arrivata anche l’ufficialità: c’è il clamoroso annuncio

Una notizia che era già nell’aria e che è diventata ufficialità poco fa: LG abbandona ufficialmente il mercato mobile

LG ha annunciato questa mattina che abbandonerà definitivamente il mercato della telefonia mobile. Una decisione di cui già si è parlato a più riprese nelle settimane passate, ma sulle quali l’azienda ancora non si era espressa. Questa mattina è arrivata l’ufficialità, facendo rimanere di stucco tutti gli appassionati del marchio.

LG Mobile, addio al mercato degli smartphone: i dettagli

Non usciranno mai più smartphone sotto marchio LG. La notizia è ora ufficiale, dopo un comunicato reso noto dall’azienda questa mattina. La volontà è quella di investire in settori più centrali nel business tecnologico: componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi, case intelligenti, robotica e intelligenza artificiale.

Stando a quanto riferisce il colosso hi tech, inoltre, uno dei principali obiettivi per i prossimi anni sarà quello di puntare alla connettività 6G. Sicuramente arriveranno maggiori novità in questo senso.