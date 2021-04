Calciomercato, un’altra big italiana punta Aguero: il Kun ha le idee chiare. L’argentino in uscita dal Manchester City ha diverse proposte dai top club europei

E’ uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Dopo aver annunciato la separazione dal Manchester City al termine della stagione, Sergio Aguero si appresta a scegliere la sua nuova destinazione. Il campione argentino, che ha scritto la storia degli inglesi, ha già vissuto una pagina molto importante in Spagna, con l’Atletico Madrid. Il Barcellona è tra i top club europei interessati a lui e si è fatto sotto con l’agente per capire la disponibilità. Il problema è l’ingaggio monstre richiesto dal numero 10 che, grazie al cartellino gratuito, non scenderà sotto i 15 milioni di euro l’anno come base di partenza.

I disastrati conti blaugrana pongono quindi una riflessione al neo presidente Laporta. Ecco quindi che si inseriscono in prima linea anche le big italiane, con Inter e Juventus alla finestra. I nerazzurri potrebbero affiancarlo a Lukaku in caso di partenza di Lautaro per fare cassa. I bianconeri hanno promesso a CR7 di costruire una squadra ancor più forte per la Champions e vedrebbero bene i due in coppia. Nelle ultime ore, però, chi sta facendo sul serio è il Milan. Maldini e Massara starebbero parlando infatti con Hernan Reguera per piazzare il colpo giusto in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber lo porta Raiola: lo scenario

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto all’esterno: pronto il quadriennale

Calciomercato, un’altra big italiana punta Aguero: il Milan fa sul serio, ma l’argentino snobba la Serie A

A scontrarsi con la volontà delle italiane, Milan su tutte, è però la volontà del Kun. Secondo quanto riferito dal giornalista inglese del Sunday Times Duncan Castles, all’interno della trasmissione radiofonica ‘The Transfer Window’: “Lui sta prendendo tempo per decidere al meglio la sua prossima destinazione”.

“La Serie A non lo affascina molto, pensa di poter ambire a qualcosa di meglio”. L’ex Independiente non ha intenzione a 33 anni di tirare i remi in barca ma vuole vincere ancora molto. Escluse quindi anche destinazioni esotiche, come gli Stati Uniti e l’Inter Miami. La Liga o la Ligue1 potrebbero essere nei suoi pensieri, visto che il Psg è alla ricerca di un attaccante esperto. Di sicuro sarà anche una questione economica, con non molti club in grado di garantirgli almeno 15 milioni di euro l’anno. Le italiane continuano a sognare ma bisogna creare dei presupposti importanti per convincere l’argentino.