Netflix, ufficiale la nuova stagione: numero episodi e data d’uscita

I fan sono finalmente stati accontentati. Poco fa, Netflix ha annunciato finalmente che verrà presto rilasciata la nuova stagione di una delle serie TV più amate dell’intera piattaforma: Lucifer. Prima dell’attesissima sesta stagione finale, lo show vedrà l’arrivo di 8 nuove puntate della Season 5. Una sorta di seconda parte che preparerà la trama al gran finale.

In realtà, sono già finite le riprese e ci sono stati i saluti struggenti degli attori a tutto il cast e alla produzione. Prima che la season finale veda la luce, però, ne passerà di tempo. I fan saranno accontentati prima con la seconda parte della Season 5, di cui finalmente si sa il numero di episodi, i titoli e la data d’uscita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Here to share some exciting news that you definitely did not already know:

Season 5B of Lucifer premieres May 28! pic.twitter.com/JFWx9ecH9X

— Netflix (@netflix) March 29, 2021