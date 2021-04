Calciomercato Juventus, nuovo addio a Bonucci: via al super scambio

Calciomercato Juventus | Leonardo Bonucci saluterà nuovamente i bianconeri a fine stagione, stavolta definitivamente: pronto il super scambio

La Juventus a fine stagione avrebbe intenzione dar vita ad una rivoluzione e per tale motivo anche i nomi illustri della rosa potrebbe essere costretti a fare le valigie. Tra questi c’è Leonardi Bonucci che è tornato a Torino nell’estate del 2018 a seguito di una stagione deludente al Milan. Il centrale classe ’87 ha un contratto da 5.5 milioni di euro, valido fino al giugno del 2024.

Secondo i colleghi di calciomercatoweb.it, la sua prossima destinazione potrebbe essere il Monaco. La dirigenza bianconera valuta Bonucci 10 milioni di euro, ma potrebbe accettare dai monegaschi anche uno scambio alla pari con il centrale 24enne Maripam. In alternativa, si potrebbe trattare anche per Benoit Baidashile che però costa 25 milioni. In tal caso Agnelli dovrebbe sborsare, quindi, un conguaglio da 10-15 milioni per convincere il Monaco ad accettare lo scambio.

Calciomercato Juventus, tris di colpi dal Lione

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus potrebbe dar vita ad un tris di colpi tutti provenienti dal Lione in vista della prossima estate. Il primo obiettivo è Houssem Aouar, ma il centrocampista, oltre a costare circa 50 milioni di euro, è ambito da Arsenal e Real Madrid.

In seconda battuta, piace Rayan Cherki che ha una valutazione di 25 milioni di euro ed è considerato uno degli astri nascenti del calcio. In ultimo, e questo sarebbe un colpo a parametro zero, piace Memphis Depay che con il Lione è in scadenza di contratto. Quest’ultimo, però, piace anche al Milan ed al Barcellona. L’alternativa all’olandese resta Aguero che non rinnoverà, dopo 10 stagioni, il contratto con il Manchester City.