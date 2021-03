Ilary Blasi, clamoroso passo falso: nessuno se lo aspettava

Un clamoroso passo falso di Ilary Blasi ha colto di sorpresa il pubblico che non si sarebbe mai aspettato un risultato del genere

Nella serata di ieri, sono stati oltre 6 milioni gli spettatori che hanno deciso di guardare Màkari. L’ultima puntata della fiction, il cui protagonista è stato Claudio Gioè, è stata guardata da 6.451.000 spettatori, pari al 26,33% di share.

Calo di ascolti, invece, per Ilary Blasi che ha portato a casa 3.394.000 spettatori pari al 18,77% di share, meno rispetto a giovedì scorso.

Su Rai 2, invece, il game show Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino, ha totalizzato 1.122.000 di spettatori (5% di share). Battuto, anche se di poco, da Il ritorno di Xander Cage (Italia 1) che ha totalizzato il 5,9% di share con 1.487.000 spettatori.

Paul Gascoigne scherza con Ilary Blasi: “Con Totti…”

Nessun ritiro per Paul Gascoigne che, nonostante l’infortunio alla spalla, non si ritirerà dal reality. Intanto, è stato messo in luce un siparietto molto simpatico di quando era ancora all’isola. Parlando con Awed proprio di Ilary Blasi, aveva scherzato: “Le direi: vengo a Roma e con Totti andiamo a ballare in discoteca con tante donne…”.

Gascoigne è sempre stato una testa calda e senza regola, caratteristiche che non gli hanno sempre riservato belle sorprese nella sua vita. Troppi infatti gli eccessi degli anni passati che hanno causato problemi di salute ed anche a livello di qualità della vita. Anche calcisticamente parlando avrebbe potuto dare molto di più, ma non è stato mai ligio al dovere.