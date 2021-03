Bonus ISCRO, si arriva fino ad 800 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Il Bonus ISCRO è una vera e propria cassa integrazione per professionisti ed autonomi con partita IVA, i quali non sono iscritti ad un albo: l’importo nel dettaglio e come ottenerlo

Il bonus ISCRO è stato approvato dal governo, in fase sperimentale per il triennio 2021-2023, in seguito all’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2021. Si tratta di una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva che non risultano iscritti a nessun albo.

L’incentivo avrà un importo variabile, tra i 250 e gli 800 euro mensili, per la durata di sei mesi e non concorrerà alla formazione del reddito personale di coloro che lo riceveranno. Questi, però, dovranno partecipare a dei corsi di formazione professionale gestiti dall’Anpal.

Secondo quanto viene specificato all’interno della Legge di Bilancio, i lavoratori che lo percepiranno, qualora decidessero di chiudere la partita Iva o non seguire i corsi, perderanno l’indennità.

Bonus ISCRO, tutti i requisiti e come far domanda

Per accedere al nuovo bonus, bisogna che i lavoratori svolgano un’attività di tipo autonomo, caratterizzata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tutti i lavoratori, inoltre, dovranno essere in regola per ciò che concerne la contribuzione obbligatoria previdenziale. Un altro requisito obbligatorio deve riguardare il fatturato: in tal senso serve che ci sia un calo almeno del 50% rispetto alla media relativa ai redditi legati al lavoro autonomo. Tale media, comunque, non dovrà mai essere superiore alla soglia di 8.145 euro.

L’ammontare dell’importo mensile sarà pari al 25% rispetto all’ultimo reddito registrato nei registri dell’Agenzia delle Entrate. Per ottenere l’incentivo, bisognerà accedere alla piattaforma online dell’INPS, autocertificando i propri redditi.