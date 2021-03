Valeria Marini, il ritorno in TV è ufficiale: avventura super

Valeria Marini è prossima al ritorno in televisione. Dopo il GF Vip parteciperà a un altro reality show, ma non in Italia.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!– rivelò Valeria Marini nella Casa del GF Vip nel 2020 – “Preferisco il Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Mi piace molto, ma è faticosa ed io vengo da una stagione di stanchezza a teatro… mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno e quando avevo un giorno libero avevo una serata”.

Valeria Marini lo scorso anno era restia nell’accettare una partecipazione al reality show che si tiene sulle spiagge dell’Honduras, ma quest’anno ha cambiato opinione. Infatti, lei prenderà parte a Supervivientes, il reality spagnolo che inizierà non appena sarà eletto il vincitore di quello italiano.

Valeria Marini a Supervivientes: è ufficiale

Valeria Marini sarà la dodicesima concorrente di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La show girl va ad aggiungersi alla lista di star iberiche tra le quali spiccano le figure del ballerino Antonio Canales, la cantante Sylvia Pantoja e la ballerina Lara Sajen.

Anche Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip ha espresso tutta la sua gioia sui social nel vedere partecipare a Supervivientes la bellissima Valeria Marini.