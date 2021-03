Royal Family, arriva un nuovo annuncio che scuote tutti: “E’ assurdo!”

Royal Family, una star di Hollywood dalla parte di Meghan: “E’ assurdo!” La duchessa del Sussex ha ricevuto il sostegno di un’attrice famosa che conosce la sua situazione

La vicenda relativa a Meghan Markle, al principe Harry e alla loro difficile relazione con la Royal Family continua a tenere banco. Nei giornali di tutto il mondo si fa un gran parlare di possibili reazioni e sviluppi futuri e nemmeno i personaggi più importanti lesinano commenti. Da Michelle Obama a Trump, o per rimanere alla realtà inglese il principe William e la regina Elisabetta. Tra notizie carpite e voci di corridoio è chiaro come la storia abbia ormai raggiunto connotati definitivi, rendendo una riappacificazione praticamente impossibile. Ma lo sfogo di Meghan nel corso degli ultimi mesi non lascia perplessa chi ha vissuto una situazione simile prima di lei.

La star di una delle sit-com più riuscite degli ultimi anni, “Due uomini e mezzo“, Sophie Winkleman, è stata spostata con un esponente della famiglia reale prima della Markle.

L’attrice ha raccontato in un’intervista a Insider che non sarebbe stata in grado di affrontare le pressioni e l’intrusione nella vita privata che la duchessa del Sussex è stata costretta a sopportare.

La star britannica ha deciso per lo stesso motivo di lasciare Buckingham Palace ben prima della moglie di Harry e non si pente della scelta fatta.

La Winkleman ha sposato Lord Frederick Windsor, figlio del primo cugino della regina Elisabetta II, il principe Michael, nel 2009. La coppia si è trasferita a Los Angeles il giorno dopo la cerimonia, dove l’attrice portava avanti la sua carriera televisiva.

Interpretava il ruolo di Zoey, l’ex compagna di Ashton Kutcher nella serie “Due uomini e mezzo“. Nel 2013 fece ritorno nel Regno Unito, al termine dell’ultima stagione della sit-com.

L’attrice ha detto a Insider di non capire i paragoni fatti tra lei e la duchessa del Sussex. Questo perchè nonostante le loro storie fossero simili lei non avrebbe mai resistito a pressioni del genere.

Tra l’altro Sophie Winkleman ha anche un’altra cosa in comune con i duchi del Sussex: è l’unica reale britannica ad avere un figlio nato negli Stati Uniti e uno nel Regno Unito. L’attrice ha dato alla luce il suo primo figlio, Maud, a Los Angeles nel 2013. La sua seconda figlia, Isabella, è nata a Londra nel 2016.

Nonostante i parallelismi (il secondo figlio di Harry e Meghan dovrebbe nascere in California questa estate) le due donne sono però profondamente diverse e l’attrice ci ha tenuto a ribadirlo.

“Lei è su un altro livello rispetto a me, soprattutto come esposizione mediatica. Io non sarei mai riuscita a sopportare una pressione simile. Per me sarebbe stato un totale inferno”.

Insomma a quanto pare non è così semplice essere alla corte dei Windsor.