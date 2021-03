Pakistan, terribile violenza su una bimba di 4 anni: abusata e uccisa. L’increscioso episodio si è verificato in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa

Il corpo di una bambina di quattro anni è stato trovato in un canale di scarico nel distretto di Kohat a Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. La piccola era scomparsa il giorno prima e il nonno aveva avvisato le forze dell’ordine per avviare le ricerche.

Dopo continui tentativi di rintracciarla per tutta la notte, è stata ritrovata al mattino. Il suo feretro è stato inviato all’ospedale del paese ed è stata aperta un’inchiesta da parte della polizia locale.

Nel frattempo, la famiglia della vittima e gli abitanti della zona hanno tenuto una protesta nel distretto di Kohat, chiedendo che fosse fornita loro giustizia. I parenti hanno anche sottolineato come la piccola avrebbe subito una violenza sessuale prima di essere barbaramente uccisa.

Pakistan, terribile violenza su una bimba di 4 anni: ennesimo caso nella zona di Khyber Pakhtunkhwa

La polizia per ora non ha confermato il tutto, in attesa di ricevere i risultati dell’autopsia medica. Purtroppo non è la prima volta che nella zona di Khyber Pakhtunkhwa, nel Pakistan Nord-Occidentale, si verificano episodi del genere. Negli ultimi mesi si sono riscontrati 182 casi di abusi sessuali su minori, secondo i dati forniti dalla polizia. Quattro di questi episodi erano legati ad un omicidio dopo l’aggressione.

I quattro decessi segnalati sono stati individuati rispettivamente nelle città di Mardan, Nowshera, Mansehra e Kohat. Le proteste in tutto il Paese sono aumentate notevolmente nell’ultimo periodo, con una richiesta di intervento da parte del governo per placare l’orrore senza fine.