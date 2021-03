Fortnite Crew, svelata la skin di aprile: le prime immagini – FOTO

Come di consueto, anche ad aprile gli abbonati a Fortnite Crew riceveranno una skin esclusiva. Ecco le prime immagini

Ormai qualche mese fa, Epic Games ha lanciato l’esclusivo servizio in abbonamento Fortnite Crew. Gli utenti iscritti possono godere – oltre a V-Bucks in più e Season Pass incluso – anche di alcune skin e accessori esclusivi, da sfoggiare sull’isola di battaglia agli altri giocatori. Anche ad aprile, verrà rilasciata una nuova mimetica che sicuramente verrà molto apprezzata.

Dopo tanti rumors e leaks a riguardo, finalmente ci siamo: anche Epic Games ha annunciato il nuovo personaggio in arrivo ad aprile. Si chiama Alli, ed è una particolare skin che ricorda sia un gatto che un pesce. Tramite il profilo Twitter del videogioco, è possibile già vedere le prime immagini esclusive della nuova aggiunta.

Lynx might be the one who starts fights, but her sister has always finished them.

From the catwalk to the Island, Alli struts with style into the Fortnite Crew on April 1st.https://t.co/rYjF0L5TF4 pic.twitter.com/k8DK6LAbNV

— Fortnite (@FortniteGame) March 24, 2021