Tommaso Zorzi, durissimo attacco: “Sono stato un signore con te”

L’ex gieffino ed attuale opinionista dell’ “Isola dei Famosi” attaccato sui social da Akash Kumar: tra i due c’è stata sempre poca simpatia

Dopo la sua eliminazione dall’ “Isola dei Famosi” e dopo l’invito della bellissima conduttrice Ilary Blasi a continuare il percorso da naufrago su “Parasite Island”, Akash Kumar ha deciso di voler tornare in Italia. Convintissimo della sua scelta, il modello si sarebbe addirittura mostrato quasi pentito ad aver partecipato al reality in onda sull’ammiraglia Mediaset.

Durante la notte trascorsa in albergo, il modello avrebbe pubblicato sul suo Instagram personale una serie di stories rivolte all’opinionista dell’Isola nonché vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi. Akash ha definito la sua partecipazione al reality “breve ma intensa”, lasciando comunque trapelare il suo pentimento nell’aver partecipato al programma: “Il trash non mi appartiene”, così come riportato da fanpage.it

Il modello di origini indiane, divertito su Instagram ha detto: “Quante cose dicono di me. Nemmeno io sapevo di queste cose, mammamia! Leggo dell’operazione agli occhi.. ma va bene così, purtroppo l’invidia è una brutta cosa. La vita è già una m****, io me la godo!”

Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: tra i due non c’è mai stata simpatia

L’ex naufrago della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi”, Akash Kumar, eliminato attraverso il televoto nel corso del terzo appuntamento con la trasmissione ha deciso di rifiutare l’invito di Ilary Blasi a proseguire il suo percorso su “Parasite Island”. Il modello di origini indiane si sarebbe mostrato addirittura pentito ad aver partecipato al reality.

In attesa del suo rientro in Italia Akash ha riottenuto i suoi social dove nel corso della notte ha dato sfogo ai suoi pensieri. Ed è proprio su Instagram che l’ultimo eliminato dell’Isola ha deciso di attaccare l’opinionista Tommaso Zorzi con il quale già nel corso del programma si è battibeccato.

Come riporta anche fanpage.it, Akash nel corso della notte avrebbe pubblicato degli screenshot di una vecchia conversazione avuta su Whatsapp con Zorzi. Questo ultimo nella chat sembrava voler risolvere pacificamente qualche vecchio malinteso mentre di tutt’altro avviso era Akash. Questo ultimo avrebbe poi pubblicato una stories con scritto: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”.

Infine Akash ha voluto rivolgere un attacco alla simpaticissima Elettra Lamborghini, sostenendo che questa ultima abbia fatto meno dischi su Spotify rispetto alle campagne Vogue fatte da lui. Insomma, dopo la sua eliminazione dall’ “Isola dei Famosi”, Akash Kumar ne ha avute per tutti. Attenderemo il suo arrivo negli studi di Mediast.