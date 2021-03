Nove anni di dominio in Italia e in Europa. I tifosi bianconeri, così come la società, sono abituati a vincere e le ultime prestazioni della squadra portano a pensare a un esonero di Andrea Pirlo.

La Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi e in Europa è arrivata a un passo dalla vittoria in Champions League per ben due volte. Più che una squadra era considerata una macchina perfetta capace di rendere le cose impossibili semplicissime. Tutto è iniziato con Antonio Conte che poi ha passato il testimone a Massimiliano Allegri. Record su record che, con l’arrivo di Sarri in panchina sono stati interrotti. Dopo il tecnico toscano è stata la volta di Andrea Pirlo.

L’ex faro del centrocampo bianconero è stata considerata una scommessa dai tifosi e dalla stessa società, e quest’ultima sperava di poter vincere. Purtroppo ad oggi i risultati ottenuti sono sotto la sufficienza e il futuro di Andrea Pirlo è già scritto.

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: un big sulla panchina bianconera

La disfatta con il Benevento non ha di certo portato il buon umore in casa Juve, anzi. I risultati scadenti ottenuti sinora hanno portato la dirigenza a pensare sin da ora all’erede del Maestro.

Dalla Spagna fanno sapere che Zidane a fine stagione saluterà il Real Madrid e il suo successore sara Joachim Low, il commissario tecnico della nazionale tedesca, che secondo la Bild, ha iniziato a studiare lo spagnolo.

Il tedesco, dunque, libererebbe il tecnico francese. Zizou rappresenta il sogno di Andrea Agnelli per il futuro e per la conquista della tanto agognata Champions League.