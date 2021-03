Temptation Island, la drammatica rivelazione: “Ho perso il bambino”

Una rivelazione drammatica che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo, lei è un’ex concorrente di Temptation Island

È Giada Giovanelli l’ex concorrente di Temptation Island ad aver detto a tutti quelli che la seguono di aver avuto un aborto spontaneo dopo due mesi e mezzo. “Nell’ultima ecografia il battito non c’era più. È stata una vera e propria batosta, perché avevo perso le speranze nel poter essere incinta ed una volta che lo ero e poi ho perso il bambino, mi è caduto il mondo addosso”, ha raccontato la modella su Instagram

La giovane influencer, nonostante la sofferenza per quanto accaduto, ha voluto sfruttare il suo lavoro e la sua posizione per poter dare un messaggio forte: “Molte donne se ne vergognano, non c’è motivo. Non è colpa vostra, non lasciatevi andare”. Anche Giada Giovanelli, però, è un essere umano ed ha avuto di un percorso introspettivo prima di giungere a fare questi discorsi: “Non sentitevi sole, anch’io mi sono sentita triste, depressa, ho anche spaccato un mobile”.

Temptation Island, Giada e Francesco: l’amore dopo il programma

Giada Giovanelli e Francesco Branco hanno partecipato alla 6° edizione del programma Temptation Island, nell’estate del 2018, con altre 5 coppie e per 5 settimane. Una coppia felice e ben salda, con rispetto e fiducia reciproca che sta provando a costruire una famiglia insieme. Nel programma fu Giada a dubitare dell’amore per Francesco, la loro lunga storia le aveva lasciato qualche perplessità.

Non molto tempo fa, fu sempre l’ex concorrente del programma di Canale 5 a denunciare il proprio padre sui social: era vittima di violenza.