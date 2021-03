Luca Ward rivela il suo dramma: “Mia figlia ha una malattia rara”

Straziante la storia che il noto doppiatore ed attore Luca Ward ha raccontato ai microfoni di Verissimo per Silvia Toffanin

Il noto attore e doppiatore italiano, Luca Ward, quest’oggi è stato ospite a Verissimo su Canale 5. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato della scomparsa del padre, avvenuta quando lui aveva solo 13 anni, ma soprattutto della malattia della figlia Luna. Quest’ultima ha la sindrome di Marfan, motivo per il quale la madre (moglie di Ward) ha lasciato il lavoro.

Luca Ward: “Mia moglie è il capofamiglia”

“Quando un figlio nasce con una patologia ti senti responsabile di quanto accaduto. Per me è stata una mazzata, non riuscivo a metabolizzare questa cosa. Mia moglie invece è stata fortissima, ha capito subito la gravità ed ha preso in mano la situazione. Ha fatto lei da capofamiglia”, ha rivelato Ward.

“Ha scelto di lasciare il suo lavoro – ha concluso – per dedicarsi totalmente ai figli e lei aveva studiato tantissimo, è un’attrice bellissima e fantastica. Recitava in diverse lingue. Io non credo che avrei avuto il coraggio di fare la stessa scelta. La sua però è stata la scelta giusta”. Il doppiatore ha raccontato tutta la storia nel libro Il talento di essere nessuno.