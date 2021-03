Disney+, annunciate le novità di aprile: tanti nuovi film e serie TV

Continuano ad arrivare novità su Disney+. Anche per il mese di aprile, il catalogo si allargherà con tantissimi film e serie TV

Dopo il primo anno di “assestamento”, ora Disney+ vuole fare il boom di iscritti anche in Italia. La piattaforma di streaming alternativa a Netflix e Prime Video sta aggiungendo di settimana in settimana nuovi contenuti unici ed esclusivi, per avvicinare a sé sempre più abbonati ed affermarsi in un mercato mai così fiorente.

La piattaforma continua ad essere in crescita e, di recente, sono stati raggiunti e superati i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo. Disney ha fatto leva principalmente sulle numerose licenze acquisite, alle quali si è recentemente aggiunto anche il canale Star. Andiamo a vedere tutti i film e le serie TV che verranno aggiunte nel corso del mese di aprile.

Disney+, tutte le novità di aprile 2021

Come annunciato da Disney+, anche il mese di aprile 2021 sarà ricco di novità sia per ciò che riguarda nuovi film che serie TV. A far parlare maggiormente è l’arrivo di The Falcon and the Winter Soldier, nuovo show legato al Marvel Cinematic Universe che prosegue la narrazione del mondo Avengers. Spazio anche a Nomadland, film drammatico vincitore ai Golden Globe.

Tra le produzioni originali, segnaliamo I segreti delle balene, Cambio di Direzione, Mira – Royal Detective, The Story of God (con Morgan Freeman) e National Geographic: Paradisi Inesplorati. Arrivano anche tanti contenuti Star, come Narciso Nero, Solar Opposites, Criminal Minds, Fosse/Verdon, La Forma dell’Acqua, Il Padre della Sposa 1 e 2, Signs e X-Files – Voglio crederci.