Instagram lavora ad una nuova versione: sarà esclusiva per gli under 13

Sembrerebbe che Instagram abbia intenzione di creare una versione alternativa del social network dedicata agli under 13

Continuano le azioni da parte dei vari social network volte a salvaguardare gli utenti più giovani. Dopo YouTube che ha ideato da tempo YouTube Kids e TikTok che ha imposto un limite minimo di età per l’iscrizione, ora anche Instagram sembra pronto a compiere una mossa di questo tipo.

Stando a quanto anticipato da BuzzFeed News, infatti, il colosso di Menlo Park starebbe seriamente pensando di creare una versione alternativa del social network, dedicato esclusivamente agli utenti under 13. Verrebbero così introdotte alcune importanti restrizioni, così da lasciare maggiori libertà anche ai più giovani di navigare in tutta sicurezza sulla piattaforma social.

Instagram, i dettagli della versione under 13

Facebook is building an Instagram for children under the age of 13, based on internal docs and interview with @mosseri. My latest with @CraigSilverman.https://t.co/eeCBDQpUHK — Ryan Mac🙃 (@RMac18) March 18, 2021

Stando a quanto riferisce Adam Mosseri – il numero uno di Instagram – sempre più spesso i bambini chiedono ai genitori di iscriversi sui social network. Si tratta ovviamente di piattaforme aperte a tutti e a qualsiasi contenuto, spesso potenzialmente dannoso per gli utenti più giovani. Per questo motivo, anche Instagram sta pensando di creare un social network pensato solo per gli under 13.

Ancora non è stato specificato nel dettaglio come si comporrà il tutto, ma è abbastanza intuibile come sicuramente verranno tagliati fuori contenuti inadatti e ci saranno restrizioni anche per ciò che riguarda i messaggi privati. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi arriveranno maggiori dettagli a riguardo, con gli sviluppatori che avranno la possibilità di mettere a punto il tutto e offrirlo ai più giovani.