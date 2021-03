Napoli-Milano, rapinatori percorrono 800km per un Rolex di 200mila euro

Su disposizione del Gip di Milano sono stati fermati a Napoli due rapinatori: arrestati dopo aver commesso un colpo di 200mila euro

Su disposizione del Gip di Milano sono stati messi a segno due arresti a Napoli. Finiti in manette G.C. di anni 42 e D.T. di anni 32 accusati per una rapina messa a segno il 15 settembre 2020 in viale Sarca a Milano.

I due avevano percorso 800km per rapinare un Rolex “Richard Mille”, una serie limitata dal valore di oltre 200mila euro. Sottratto al malcapitato mentre era a bordo di una Ferrari, subito dopo i due rapinatori si sono dati alla fuga.

I rapinatori hanno percorso 800km per mettere a segno il colpo

Sono due gli scippatori che hanno percorso 800km per rapinare un’edizione limitata di un Rolex. I malfattori erano a bordo di due scooter quando hanno commesso la rapina ai danni di un ragazzo seduto nella propria autovettura.

In seguito alle indagini è stato possibile risalire ai vari soggiorni dei due rapinatori tra Milano e Reggio Emilia nei giorni successivi al colpo. Ricostruita anche la dinamica della rapina: a bordo degli scooter i malfattori avrebbero urtato lo specchietto della vettura nel traffico così da fargli abbassare il finestrino e a quel punto scippare l’orologio dal polso del guidatore dell’auto e scappare via.