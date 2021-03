Inter, altri due positivi al Covid: la decisione sulla sfida col Sassuolo

Inter, altri due giocatori positivi al Covid. È arrivata anche la decisione sulla sfida di sabato sera contro il Sassuolo di De Zerbi

È arrivato l’annuncio pochi minuti fa: anche Matias Vecino e Stefan De Vrij sono positivi al Covid. Altra tegola per Antonio Conte che – dopo Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio – dovrà fare a meno anche di altri due suoi giocatori. Come comunicato dall’Inter, i due si trovano già in isolamento presso le proprie abitazioni.

Dopo i tamponi molecolari avvenuti nella giornata di ieri, si è aspettato di capire se ci fossero altre positività. Il sospetto è che sia scoppiato un vero e proprio focolaio ad Appiano Gentile. Solamente pochi giorni prima, anche alcuni membri della dirigenza – tra cui Beppe Marotta – erano risultati positivi. Intanto, c’è la decisione finale sul match contro il Sassuolo in programma sabato sera.

Inter, possibile focolaio Covid: rinviata la sfida col Sassuolo

La decisione è stata confermata dall’Inter stessa: rinviata la sfida contro il Sassuolo di De Zerbi, inizialmente in programma il prossimo sabato alle 20.45. In seguito alla comunicazione delle nuove positività, l’ATS di Milano ha infatti disposto:

La sospensione immediata di qualsiasi attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

Il divieto di disputa per Inter-Sassuolo in programma sabato alle 20.45

Il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali

Come specificato dal club, il prossimo 22 marzo verrà effettuato un nuovo giro di tamponi molecolari, così da verificare eventuali nuove positività al virus. In attesa che i positivi si negativizzino, mister Conte potrà proseguire con gli allenamenti a partire da lunedì prossimo.