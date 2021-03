Il governo Draghi sta riflettendo sull’inserimento del Superbonus del 110% all’interno del Recovery Plan, con conseguente proroga al 2023: tutti i dettagli

Nella bozza del Recovery Plan, a pagina 102 delle schede Missione 2 (green revolution), si legge: “Il Milestone identificato è l’approvazione dell’estensione della misura del Superbonus per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2023”. L’estensione dell’incentivo, comunque, al momento è un’ipotesi e non una certezza. Il documento di cui vi abbiamo appena accennato non rappresenta il piano definitivo, ma illustra solo alcuni dei progetti a cui il governo sta lavorando.

Superbonus 110%, come funzione ed a chi spetta: i dettagli

Il Superbonus 110% è una delle misure messe in atto dal governo Conte all’interno del Dl Rilancio del 19 maggio 2020. Si tratta di una detrazione per chi vuole rendere più efficiente e sicura la propria casa. Il meccanismo prevede la possibilità da parte dei cittadini di effettuare lavori a costo zero.

Alla detrazione si può accedere sotto diverse forme. In primis, si può pagare l’intero importo dei lavori per poi ricevere il 110% di quanto speso su 5 anni. In alternativa, colui che effettua i lavori può ricevere uno sconto in fattura del 110% dell’importo. Si può cedere il credito ad un soggetto terzo, il quale finanzierà i lavori ed a cui spetterà la detrazione.

I beneficiari che possono usufruire del Superbonus, sono: