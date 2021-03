Mara Venier si commuove in diretta TV: “Non ce la facciamo più”

Momento di commozione per Mara Venier, che in diretta TV a Domenica In scoppia in lacrime parlando della scomparsa di Giovanni Gastel

Mara Venier scoppia in lacrime in diretta TV. Nel corso della puntata di Domenica In in onda oggi 14 marzo 2021, la nota conduttrice televisiva stava ricordando Giovanni Gastel, popolare fotografo 65enne recentemente scomparso a causa del Covid. Ospite della puntata Pierpaolo Sileri, presente in studio per parlare della campagna vaccinale e dell’andamento del virus nel Paese.

Parlando del suo grande amico Gastel, la Venier è scoppiata in lacrime. “Velocizzate la campagna vaccinale il più possibile, non ne possiamo più! Non si può morire così, non si può” le sue parole, alle quali è seguito Vittorio Sgarbi: “Mara ha detto cose giuste. Aveva solo 65 anni, un ragazzo. L’idea che non ci sia più è anche peggio. Bisogna stare molto attenti e prudenti“.

Mara Venier in diretta: “Fate qualcosa, siamo stremati”

Una Mara Venier visibilmente commossa quella vista oggi a Domenica In. Ricordando il suo amico e fotografo Giovanni Gastel – scomparso a causa del Covid – la conduttrice è scoppiata in un lungo sfogo con Pierpaolo Sileri. “Siamo avviliti e stremati. Muovetevi e fate arrivare questi vaccini, vi posso dare una mano pure io. Faccio l’assistente dei dottori” le sue parole: “Dobbiamo uscire al più presto da questa situazione, il dolore è troppo“.

“Siamo annientati. Io cerco di rassicurare il più possibile chi ci guarda, ma così è dura. È da un anno che sto qui in studio da sola, senza pubblico. Sola con i miei ragazzi, tutti spaventati e impauriti. Scusate per lo sfogo, ma è quello che pensano tutti gli italiani” ha poi concluso la Venier.