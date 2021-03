Scontri in Birmania, nuovo terribile aggiornamento dalla nazione dove la tensione politica è alle stelle. Ecco cosa sta succedendo.

Continua il tragico bagno di sangue in Birmania, dove le violenze e soprattutto le vittime non si placano dopo il golpe politico di inizio febbraio. L’ultimissima manifestazione – come si apprende dalla stampa nazionale – è avvenuta in queste ore nel centro di Myaing, dove ancora una volta la polizia non si è risparmiata aprendo il fuoco contro i civili. E nella circostanza 6 manifestanti che hanno perso la vita raggiunti dai proiettili.

Scontri in Birmania, bilancio terribile

Il bilancio totale, da inizio confusione, è di oltre 15 deceduti per gli scontri con le Forze dell’ordine. Sono state invece più di 50 le persone ferite e finte in ospedale per problemi più o meno seri. Di queste, 8 sono relative a quest’ultimo aggiornamento. Le violenze tuttavia non si fermeranno, perché la tensione sta salendo sempre alle stelle nel Paese.