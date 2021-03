Simona Ventura positiva, il compagno Terzi: “Ho un problema polmonare”

Simona Ventura positiva, parla il compagno in diretta televisiva. Ecco come stanno entrambi dopo la notizia choc ricevuta.

Continua l’isolamento domiciliare di Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi dopo la recente positività al Covid-19 riscontrata. Stanno entrambi bene fortunatamente nonostante alcuni acciacchi, anche se particolare attenzione va al 53enne milanese a causa di un problema polmonare antecedente a questa situazione. E proprio lo stesso giornalista e architetto, intervenuto in mattinata in diretta, ne ha parlato ne ha parlato a Rai 1 nel corso di ‘Storie italiane’.

Simona Ventura positiva, parla il compagno

“Stiamo bene, abbiamo solo qualche piccolo sintomo ma è tutto gestibile per ora”, ha annunciato in apertura l’ex vicedirettore del Corriere della Sera. Per loro sono subentrati subito i sintomi più classici di questa maledetta infezione: “Abbiamo perso il gusto e l’olfatto, proprio come hanno raccontato in tanti. Ma incrociamo le dita: c’è chi è stato decisamente peggio durante questa pandemia”.

Nel frattempo, però, c’è una Simona provata per la situazione e per la grande assenza a Sanremo: “Era davvero disperata una volta ricevuta la notizia. E’ molto dispiaciuta per non aver potuto presenziare alla fine, ma ne usciremo più forti di prima”, ha evidenziato il futuro marito. Ad allarmare la famiglia sul fronte medico è più che altro la sua situazione dello stesso Terzi, a causa appunto di una malattia a monte: “Io soffro di un problema polmonare abbastanza serio, sono sotto controllo e sto facendo eparina. Ho latente un’altra situazione al di là del coronavirus, ma per fortuna per il momento è tutto sotto controllo”.