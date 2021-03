Fedez ha svelato la verità sullo spoiler di Chiamami per Nome, la canzone portata al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin.

Chiamami per Nome, la canzone che Francesca Michielin e Fedez hanno portato sul palco dell’Ariston, ha fatto parlare di se prima che la kermesse musicale fosse iniziata. Tutto è successo un giorno, quando Fedez, iper attivo sui social, aveva deciso di condividere un pezzo della clip dove c’era suo figlio Leone… Dimenticando di togliere l’audio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Nicola Zingaretti: reazione inaspettata

Quell’errore poteva costare caro all’artista che pensava di dover dire addio al Festival a causa di uno spoiler di pochi secondi. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e il rapper milanese in un’intervista concessa a Radio 2 ha detto la verità su quanto accaduto, ironizzando sull’episodio che ormai appartiene al passato.

Sanremo 2021, Fedez e lo spoiler della canzone: ‘colpa’ della Ferragni

Fedez ha raccontato che quel giorno lui e sua moglie sarebbero dovuti andare dai genitori di lei ed erano in netto ritardo. Chiara Ferragni mentre lui era impegnato a montare il video gli metteva fretta e così pubblicandolo di fretta non si è reso conto di quei fatidici sei secondi.

Quindi Fedez ha pubblicato di tutta fretta il video ed è poi entrato in ascensore. È qui che si è reso conto che c’erano quei pochissimi secondi che non dovevano esserci, ma era troppo tardi. In ascensore il telefono non prendeva bene e inoltre stava scendendo in garage, dove il telefono prende ancor meno.

Al racconto di Fedez, pubblicato dalla pagina Instagram Le risposte della Ferragni è arrivata pronta la replica di Chiara: “Sempre colpa mia eh”, ha commentato con un sorriso sua moglie.