Netflix, in arrivo serie TV con una star della televisione italiana: i dettagli

Nei prossimi mesi, su Netflix potrebbe arrivare una serie TV con protagonista una star della televisione italiana. Tutti i dettagli

Continuano ad arrivare novità per ciò che riguarda il mondo Netflix. La piattaforma di streaming numero uno al mondo ha iniziato il 2021 col botto, annunciando non solo nuovi film e serie TV, ma anche funzionalità esclusive e che rendono l’intera esperienza ancor più immersiva.

Per i prossimi mesi, sono in cantiere ulteriori aggiunte che sicuramente renderanno entusiasti i milioni di abbonati in giro per il mondo. In Italia, c’è una indiscrezione che è emersa nelle ultime ore e che sta trovando sempre più conferme: l’arrivo di una serie TV con protagonista Alessandro Cattelan. Non solo Rai, quindi, per l’ormai ex conduttore di X Factor. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Netflix, arriva la prima serie TV di Alessandro Cattelan: le ultime

Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma c’è chi si dice già sicuro: presto Alessandro Cattelan sarà protagonista di una serie TV per Netflix. L’ex presentatore di X Factor proseguirebbe il suo rapporto professionale con Fremantle – stessa casa di produzione del talent show e di E poi c’è Cattelan – portando sui piccoli schermi un nuovo prodotto originale. Sul contenuto dello show, al momento non sono ancora trapelate indiscrezioni di alcun tipo.

Una svolta totale per Cattelan che, nel giro di pochi mesi, si ritroverebbe ad avere la sua serie TV su Netflix e il suo programma in prima serata su Rai 1. Le prime due serate di maggio saranno infatti dedicate a Da Grande, uno show “per gli over 40”.