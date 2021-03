Inter-Atalanta 1-0: highlights, voti e tabellino del match

Inter-Atalanta 1-0: highlights, voti e tabellino del monday night disputato a San Siro tra i nerazzurri di Conte e quelli di Gasperini

L’Inter di Antonio Conte porta a casa anche il terzo scontro diretto di questo girone di ritorno. Dopo aver battuto a San Siro sia il Milan nel derby che la Lazio, oggi deve inchinarsi anche l’Atalanta di Gasperini. La squadra di Conte ha disputato una gara di grande sostanza, badando a difendere con attenzione e chiudendo tutte le linee di passaggio. Grande prova dei difensori interisti, su tutti Skriniar che la decide con un destro nell’angolo in piena area di rigore. I bergamaschi possono recriminare per le occasioni avute e per il controllo del gioco nella ripresa che non ha però prodotto il gol del pareggio.

Meno straripante del solito Lukaku, contenuto da un’ottima prova di Djimsiti, così come di Lautaro Martinez che si è prodigato in un lavoro sfiancante anche sull’esterno. Con questi tre punti i nerazzurri tornano a + 6 sul Milan e a + 10 sulla Juventus.

Inter-Atalanta: gli highlights, i voti e il tabellino del big match

INTER: Handanovic 7; Skriniar 7,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Hakimi 6 (84′ Darmian s.v.), Barella 6, Brozovic 6 (76′ Gagliardini 6), Vidal 5,5 (52′ Eriksen 6,5), Perisic 6 (84′ D’Ambrosio s.v.); Lukaku 5,5, Lautaro Martinez 6 (76′ Sanchez 6). All. Conte 7

ATALANTA: Sportiello 6,5; Toloi 6, Romero 6,5, Djimsiti 7 (80′ Palomino 6); Maehle 6, De Roon 6, Freuler 7 (80′ Pasalic 5,5), Gosens 5,5; Pessina 6 (72′ Miranchuk 5,5), Malinovskyi 6 (46′ Ilicic 5,5); D. Zapata 5,5 (69′ Muriel 6). All. Gasperini 6

MARCATORI: 54′ Skriniar (I)

AMMONITI: Conte (I), Romero (A)