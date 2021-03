Twitter, arriva un nuovo comando: sospiro di sollievo per gli utenti

Gli sviluppatori di Twitter sono pronti ad introdurre un nuovo tasto che farà felici molti utenti, i quali potranno tirare un sospiro di sollievo

Twitter è uno dei social più amati al mondo pur avendo dei limiti e no, stavolta non parliamo del numero di caratteri massimi per ogni tweet. C’è l’impossibilità di modificare i post già pubblicati correggendo eventuali errori. Gli sviluppatori dal canto loro hanno ammesso di non aver mai concesso questa funzione per evitare che il social, a detta loro, divenisse “influenzabile” in merito allo scambio di opinioni.

Gli stessi però ora starebbero testando una funzionalità che dovrebbe consentire di correggere eventuali errori prima che questi siano visibili a tutti. Si tratta del comando “Annulla” prima di inviare definitivamente un tweet.

Twitter “accontenta” gli utenti con il tasto Annulla

A scoprire questa funzione è stata la sviluppatrice Jane Manchun Wong. Secondo quanto appreso, la funzione avrebbe lo scopo di dare qualche secondo in più agli utenti per rileggere quanto scritto, prima di pubblicarlo. La finestra temporale per farlo è di soli sei secondi.

All’atto pratico non è una vera e propria soluzione, ma un compromesso per dare agli utenti parte ciò che volevano, ovvero, non dover cancellare un tweet già pubblicato per degli errori. Comunque, non si sa ancora quando questa funzionalità possa arrivare a tutti gli utenti.