Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono ormai ai ferri corti: un loro incontro in camerino dopo la fine del GF Vip, è finito davvero male

Domani, come ogni sabato pomeriggio, andrà in onda Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, su Canale 5. Tra gli ospiti ci saranno due delle concorrenti dell’ultimo Gf Vip, ovvero Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due grandi amiche della casa, secondo alcune anticipazioni, si sarebbero incontrate nei camerini del programma salutandosi a malapena. A quanto pare, lo strappo creatosi tra le due quando Rosalinda ha iniziato il flirt con Andrea Zenga, non si è ancora ricucito. I colleghi di Blastingnews riportano testualmente: “Chi era presente nel backstage della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ci rivela che tra Dayane e Rosalinda vi era un clima teso, quasi di sfida e che nessuna delle due sembrerebbe disposta a “cedere” nei confronti dell’altra”.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, lo scontro della puntata finale

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 1° marzo, c’è stato un confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. L’attrice italiana ha potuto vedere una clip in cui la Mello ha parlato male di lei ed ha replicato così: “Non butto cinque mesi di amicizia come lei che dice tutto ed il contrario di tutto. Fino ad una settimana fa voleva vivere con me ed ora mi fa i versi. Per lei è facile attaccare sul personale. Io sto male perché non so fingere ed è importante. Quando prendo una decisione, a lei non va bene. Fino a poco fa eravamo sorelle”.

La risposta di Dayane non si è fatta attendere: “Non ho dubbi su ciò che è stata per me, ma è stata un pilastro come lo sono stata io. Di quello che sta provando non mi ha fatto partecipe di niente. Tu ti sei allontanata, ti è capitata una cosa bella è sono stata l’ultima a saperlo. In questo momento ho bisogno dei miei tempi, devo lavorare su me stessa e non ho tempo per pensare a questo”.