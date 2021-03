Aurora Ramazzotti gela i suoi fan: “Ho una brutta notizia” – VIDEO

Aurora Ramazzotti gela i suoi fan: ecco quanto dichiarato dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti è, senza ombra di dubbio, tra i volti femminili più amati del nostro paese e il suo successo su Instagram continua a crescere. La bellissima e divertentissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker vanta la bellezza di 2 milioni di follower sul celebre social network, un numero davvero esorbitante che sembra destinato ad aumentare ulteriormente. E la splendida 24enne originaria di Sorengo ha appena fatto un annuncio importantissimo, che ha lasciato basiti i suoi tantissimi fan. Facciamo, però, ulteriore chiarezza.

Aurora Ramazzotti, l’annuncio gela i suoi fan

“Ho una brutta notizia, sapete già cosa sto per dire, vero? Domani non riesco a fare la rubrichetta. Lo so, scusatemi, devo lavorare…recupero“, le parole di Aurora che, dunque, sarà costretta a dare forfait. Un annuncio che, di certo, non farà piacere ai tantissimi fan della bella Aurora che seguono quotidianamente le peripezie della figlia di Eros e Michelle.

Aurora Ramazzotti, in ogni caso, riuscirà sicuramente a farsi perdonare nei prossimi giorni quando tornerà con la sua seguitissima e bellissima rubrica.