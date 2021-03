Covid-19, bollettino 4 marzo: 22.865 contagiati e 339 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, numeri in aumento per quanto riguarda i positivi

Pochi minuti fa la Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato il bollettino riguardante l’andamento dell’epidemia nelle ultime 24 ore. Sono stati 22.865 i contagiati, a fronte di 339.635 tamponi. I morti purtroppo 339, mentre 13.488 i guariti. Salgono le occupazioni in terapia intensiva (+64) ed i ricoveri (+394). Il tasso di positività ha subito un incremento dello 0,9% ed ora è al 6,7%. Ad oggi sono 4.841.993 le dosi di vaccino somministrate in totale

Covid, mezza Italia rischia misure più restrittive

Domani, come ogni venerdì, si riunirà la cabina di regia insieme al ministero della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità per valutare la situazione delle regioni italiane. A tal proposito, rischiano di veder cambiare colore in negativo diverse regioni. Calabria, Lazio, Puglia e Veneto dovrebbero passare in fascia arancione, mentre ora sono in quella gialla. Campania ed Emilia Romagna rischiano, invece, la zona rossa. La Sardegna potrebbe dire addio, dopo una sola settimana, a quella bianca.

