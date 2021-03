Meghan Markle, bufera nel Regno Unito: “E’ uno scandalo” 

Meghan Markle, la duchessa di Sussex torna fortemente nel mirino dei tabloid inglesi. Ecco cosa ha scatenato l’inferno questa volta.

Meghan Markle torna nella bufera, ma questa volta la Regina Elisabetta e la Casa Reale non c’entrano. A far scatenare la stampa britannica, piuttosto, sono un paio di orecchini. Il motivo? Perché questi, nonché regalo di nozze del principe ereditario Mohammed bin Salman dell’Arabia Saudita, sono stati indossati durante la sua visita reale nelle Isole Fiji datata 2018.

Meghan Markle torna nel mirino dei tabloid

Un gesto che torna d’attualità soprattutto alla luce del rapporto tra bin Salman e l’omicidio della giornalista Jamal Khashoggi come rivelato dall’intelligence nazionale. Ma lo staff reale allontana ogni accusa: la duchessa – così come tutti – non erano ovviamente a conoscenza del coinvolgimento di Salman.

Meghan intanto non ha dubbi: tutto questo si tratta di un accanimento dei tabloit del Regno Uniti nei suoi confronti. Tutti ormai motivati da una campagna diffamatoria nei suoi confronti dopo l’azione legale avviata, hanno sfruttato un altro assist per infierire gratuitamente.