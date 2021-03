Gianni Morandi, l’annuncio sui social: da domani cambia tutto! Il cantante ha voluto commentare il momento delicato su Instagram

E’ stato per anni il protagonista della scena musicale italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in giro per il mondo. Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati del nostro Paese e proprio in periodo di Sanremo torna a far parlare di sè. Lui che dopo aver calcato il palcoscenico dell’Ariston da concorrente, ha condotto la kermesse ligure nel 2011 e nel 2012, con buoni risultati di ascolto. Questa volta però, l’argomento che lo riguarda non è di matrice artistica ma è legato alla situazione del Covid in Italia. Morandi ha infatti condiviso sul proprio account Instagram la notizia di Bologna in zona rossa a partire da domani.

Un aumento delle restrizioni per contenere l’emergenza sanitaria, tornata a livelli di allarme con la diffusione delle nuove varianti. Da giovedì 4 marzo, infatti, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e quelli della provincia di Modena entrano in fascia di massima allerta.

Gianni Morandi, l’annuncio sui social: “Bologna da domani in zona rossa”

Gianni Morandi è un bolognese doc, tanto da aver addirittura ricoperto il ruolo di presidente onorario della squadra di calcio negli anni passati. Come mostrato sui social, vive a pieno la sua città, nonostante le difficoltà per il Covid e le restrizioni governative. Il cantante, a spasso per il centro con una bella mascherina bianca, annuncia il passaggio in zona rossa da domani.

La decisione presa in comune accordo tra sindaco e regione, sarà effettiva almeno fino al 21 marzo. L’escalation delle varianti, soprattutto tra i più giovani, è un campanello d’allarme da tenere ben presente.

Le principali restrizioni che verranno introdotte nell’area metropolitana di Bologna e per la provincia di Modena riguardano scuola e attività commerciali. La prima riproporrà didattica a distanza al 100% per tutte le classi, dalle elementari all’Università. Per i negozi, invece, chiusura totale ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e altre categorie di prima necessità.