Covid-19, Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza

Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19: va a sostituire Domenico Arcuri

Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, nominato dal premier Mario Draghi al posto di Domenico Arcuri per gestire la pandemia. L’annuncio è arrivato attraverso una nota di Palazzo Chigi. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, si legge. Prontamente è arrivata la soddisfazione sui social da parte dei leader di Lega ed Italia Viva, Salvini e Renzi. Figliuolo dovrà occuparsi dell’approvvigionamento e dell’organizzazione della campagna vaccinale in questa fase critica dell’epidemia da Covid-19.

Chi è Francesco Paolo Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo, di Potenza, è generale di corpo d’armata e Comandante Logistico dell’Esercito. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, è stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan per l’operazione ISAF e quella e quella del diciannovesimo Comandante delle Forze NATO in Kosovo.

Nel 2016 venne premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’insegna dell’Ordine Militare d’Italia in occasione della Giornata nazionale delle Forze Armate.