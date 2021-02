Inter-Genoa 3-0: highlights, voti e tabellino finale del match

Inter-Genoa: highlights, voti e tabellino finale del match giocato a San Siro. Importante vittoria dei nerazzurri e tentativo di fuga Scudetto

Una partita forse decisiva per la Serie A quella che si è giocata questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter e Genoa si sono date battaglia per 90′, ma ad avere la meglio sono stati gli uomini di Conte. Con questa vittoria, i nerazzurri si portano momentaneamente a +7 dal Milan secondo e a +10 dalla Juventus: è tentativo di fuga Scudetto.

Dopo un minuto dal fischio dell’arbitro, Lautaro Martinez trova uno scatenato Lukaku che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Nerazzurri col piede sull’acceleratore per chiudere subito la pratica, con Barella che colpisce una clamorosa traversa al 18′. Al 33′ è Scamacca ad impegnare Samir Handanovic, che però si fa trovare pronto.

Secondo tempo che parte sulla falsariga del primo, con gli uomini di Conte che hanno provato in ogni modo a segnare il gol della sicurezza. Al 69′, uno splendido passaggio filtrante di Romelu Lukaku trova Matteo Darmian che non sbaglia e la mette all’angolino basso di sinistra. Cala il tris Alexis Sanchez all’80’, dopo che l’arbitro aveva annullato il gol per fuorigioco.

Inter-Genoa voti, highlights e tabellino del match

MARCATORI: Lukaku 1′ (I), Darmian 69′ (I), 80′ Sanchez (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 7 (dall’84’ D’Ambrosio 6), Barella 7 (dall’85’ Vidal SV), Brozovic 6 (dal 76′ Gagliardini 6), Eriksen 6.5, Perisic 6.5 (dall’84’ Young SV); Lautaro Martinez 7 (dal 79′ Sanchez 6.5), Lukaku 7.5. All. Conte 7

GENOA (3-5-2): Perin 7; Goldaniga 5.5, Radovanovic 5 (dal 46′ Onguené 4.5), Zapata 5.5; Ghiglione 6 (dal 62′ Shomurodov 6), Melegoni 6 (dal 71′ Portanova 5.5), Rovella 5.5, Strootman 5 (dal 46′ Behrami 5.5), Czyborra 5.5; Scamacca 5.5 (dal 62′ Pandev 6), Pjaca 5.5. All. Ballardini 6

