Lady Gaga, il suo dogsitter raggiunto da 4 proiettili: rapiti i cani

E’ stato raggiunto da 4 proiettili Ryan Fisher, il dogsitter di Lady Gaga. I cani della popstar hanno un valore inestimabile

Una storia assurda quella che riguarderebbe la star Lady Gaga. Il rapimento dei suoi cani è costato caro a Ryan Fisher, il dogsitter della popstar. Il ragazzo, 30enne, è stato raggiunto da 4 colpi di arma da fuoco mentre era a spasso con i cani Miss Asia, Koji e Gustavo.

Stando alla ricostruzione dei fatti il ragazzo è stato colpito al petto da 4 proiettili ma ancora non è chiaro il movente. Probabilmente il rapimento è stato scaturito dalla volontà di richiedere un riscatto o per rivendere i 3 bulldog francesi.

Gli amatissimi animali della star erano sotto la tutela di Ryan Fisher ora che Lady Gaga è impegnata a Roma con il primo ciak dell’attesissimo film Gucci diretto da Ridley Scott. Un film attesissimo nei prossimi mesi in cui si racconterà l’assassinio di Maurizio Gucci, la cui mandataria è stata l’ex moglie Patrizia Reggiani.

Ma quali sono le attuali condizioni del dogsitter di Lady Gaga?

Fisher è stato subito trasportato d’urgenza al pronto soccorso. All’arrivo delle forze dell’ordine il giovane ragazzo era in fin di vita dopo i quattro colpi di fuoco che lo hanno raggiunto al petto a West Hollywood. Le sue condizioni sono serie.

A sparargli contro, due uomini, i quali avrebbero atteso il rientro verso casa per aggredirlo e portargli via i 3 bulldog francesi della cantante che aveva in sua custodia. I cani dal valore inestimabile dal punto di vista affettivo per la povera Lady Gaga, hanno sicuramente un gran valore economico per i rapinatori. Il costo per ognuno di loro potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500/3.000 dollari.

I due malviventi sono riusciti a portare via due dei tre cani a bordo di una BMW. Miss Asia è stata presa in consegna da una delle guardie della polizia di Hollywood.