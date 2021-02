Calciomercato Juventus, assalto a una stella in attacco: 60 milioni di euro per portare a termine quella che sarebbe una super operazione.

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona in programma sabato sera, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris tiene d’occhio anche il calciomercato. La priorità dei bianconeri rimane un attaccante di altissimo livello anche perché Alvaro Morata viene da un periodo non proprio brillantissimo e uno dei nomi più caldi è quello di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano classe ’91 sta facendo benissimo con la casacca dell’Atalanta e sarà davvero complicato convincere la società orobica a liberarlo in estate.

Calciomercato Juventus, sondaggio per un big di Serie A

La conferma del sondaggio della Juve per Zapata arriva direttamente dal giornalista Luca Bassi ai microfoni di ‘CMIT TV‘ nel corso del consueto appuntamento con il ‘TG Mercato‘: “Muriel-Juve? A dire il vero, non credo. L’anno scorso, invece, la Juve ha chiesto informazioni sul conto di Duvan Zapata, ma l’Atalanta vuole circa 60 milioni di euro per il cartellino del 29enne originario di Cali”. La Juve, a questo punto, potrebbe rifarsi sotto proprio al termine della stagione in corso per provare a portare lo stesso Zapata a Torino.