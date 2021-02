Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: che spavento! – VIDEO

Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: che spavento! Il concorrente ha perso letteralmente la calma dopo aver sbagliato una risposta

I quiz televisivi hanno conquistato nel corso degli anni sempre maggior successo sul pubblico. In Italia siamo stati abituati a “partecipare” da casa alle imprese dei vari concorrenti impegnati nei giochi di Mike Bongiorno, Gerry Scotti, Amadeus o Paolo Bonolis. I migliori presentatori del piccolo schermo hanno avuto prima o poi a che fare con un game show di grande seguito. Molti dei format sono stati pescati dall’estero (come “Chi vuol esser milionario”) e hanno accompagnato la fascia serale di tantissime persone. Negli studi televisivi in questa sorta di giochi di conoscenza e abilità se ne sono viste delle belle, tra personaggi particolari e storie incredibili.

Quanto successo però in Islanda ha davvero pochi precedenti. Durante il quiz Tv “Gettu Betur”, riservato agli studenti, uno degli sfidanti ha perso letteralmente le staffe, con una reazione davvero spropositata.

I ragazzi si sfidano su temi di cultura generale e devono dare prova del loro grado di preparazione. La competitività dell’ultima puntata era davvero alta e la presentatrice ha fatto fatica a contenere l’impeto di uno dei partecipanti.

Quiz televisivo, perde e distrugge lo studio: protagonista uno studente islandese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Nel momento in cui un altro concorrente ha azzeccato la risposta corretta, il ragazzo è andato su tutte le furie. Ha iniziato a gettare a terra tutto quello che gli passava tra le mani, allontanandosi molto contrariato dalla propria postazione e abbandonando lo studio.

I conduttori del programma sono rimasti allibiti, e hanno sentito i rumori provenienti dal dietro le quinte proseguire per diversi secondi. Una devastazione scoppiata dal nulla e difficile da gestire, come si può vedere dal video. In poche ore sono arrivate migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti da parte degli spettatori islandesi e non.

