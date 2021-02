Caso Suarez, arriva la conferma del gip: “Ha ricevuto il testo d’esame”. L’uruguaiano già conosceva le domande che gli sarebbero state poste

Si continua a parlare del caso Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. L’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, dimessasi nei mesi scorsi, aveva dichiarato di non aver avuto nessun contatto con la Juventus nè tantomeno delle pressioni in vista dell’esame. Un coinvolgimento del club bianconero respinto in diverse occasioni anche dallo stesso Suarez. Il calciatore ha confermato come l’idea di prendere il passaporto fosse precedente alla presunta trattativa con Paratici e Agnelli e fosse finalizzato all’aprirsi nuove opportunità di mercato con il pass da comunitario. Ora arriva però un’importante presa di posizione da parte del gip di Perugia, proprio in riferimento alle confessioni del centravanti dell’Atletico Madrid. Il numero 9 avrebbe ammesso di “avere ricevuto dalla prof. Spina il file con il testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia”.

LEGGI ANCHE >>> Morto Fausto Gresini, l’annuncio ufficiale del team: si spegne a 60 anni

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, l’ex rettrice scagiona la Juventus: “Nessuna pressione”

Caso Suarez, arriva la conferma del gip: “Aveva già avuto modo di studiare le domande”

Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del gip, la prof. Spina si era raccomandata con Suarez di ripassare le domande presenti nel file per arrivare preparato all’esame. Il calciatore aveva a sua volta “assicurato” di aver studiato anche durante il volo per Perugia.

Nell’interrogatorio avuto dalla Spina con il pm, è stato però negato che il testo dell’esame fosse già in possesso dell’uruguaiano prima del test.

“Non si tratta delle domande d’esame ma di materiale che abbiamo usato a lezione. Ho detto a Suarez soltanto di prepararsi su tutto quello che avevamo fatto a lezione. Il testo del pdf contiene la presentazione con cui avrebbe cominciato l’esame e perciò avrebbe dovuto memorizzare quella parte specifica“.

Il gip è convinto che l’ex docente e direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, avrebbe svolto un ruolo centrale nel presunto “esame farsa” per la cittadinanza. L’inchiesta di Perugia sta volgendo al termine e breve si potrebbe arrivare ad una prima sentenza.