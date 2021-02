Simona Tagli, quella rivelazione sconcertante che lascia tutti basiti: le parole della bella e affascinante conduttrice milanese.

E’ tra i volti femminili più apprezzati e attraenti della televisione italiana e proprio oggi 22 febbraio compie 57 anni. Simona Tagli non ha certo bisogno di presentazioni visto che vanta una carriera brillantissima e di successo sia sui canali Rai che su quelli Mediaset e anche su Instagram è molto seguita.

La conduttrice milanese non ha mai avuto peli sulla lingua e proprio per la sua schiettezza e trasparenza è finita molto spesso sotto i riflettori, con dichiarazioni sempre rilevanti. Proprio come quelle rilasciate pochissimi giorni fa nel corso di una puntata di ‘Pomeriggio 5’.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo, Amadeus e Fiorello annunciano il primo ospite: la rivelazione a Fazio

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona attacca Ibrahimovic: sfottò e foto irriverente

Simona Tagli, quella rivelazione sconcertante: le sue parole

Ecco alcuni dei passaggi salienti del suo recentissimo intervento: “Anche se mi trovo sempre in imbarazzo quando affronto questo argomento, vorrei ricordare a tutti che pratico la castità da dieci anni. In questo momento, però, vorrei infrangere il voto. Nell’ultimo periodo ho conosciuto un amico davvero speciale, vedremo poi come andrà a finire questa storia“. Un annuncio davvero sorprendente, che ha lasciato il pubblico letteralmente basito.