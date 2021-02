Regina Elisabetta, annuncio importante dal Regno Unito

Regina Elisabetta, arriva un annuncio importantissimo dal Regno Unito. Ecco di cosa si tratta.

Sospiro di sollievo per il principe Filippo, marito della regina Elisabetta che ha accusato un malore quasi una settimana fa. Il 94enne, ricoverato all’ospedale King Edward VII, sta bene ed è al momento ancora in clinica solo e unicamente per una questione di monitoraggio considerando anche l’età.

Potrebbe interessarti anche —-> Germania, orrore ad Hanau: sfregiato il luogo dedicato alle vittime

Regina Elisabetta, buone notizie per il principe Filippo

Ad assicurarlo – come riporta la stampa inglese – è stato il nipote William, duca di Cambridge e secondo nella linea di successione dopo il padre Carlo, intercettato dalla stampa a margine di una visita a un centro di vaccinazione contro il Covid-19 a King’s Lynn nel Norfolk. Secondo quanto riferito, il ricovero, non legato al coronavirus, è stato più che altro una “misura precauzionale”.