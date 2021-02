GF Vip, attacco durissimo: “Mostrate tutto, questa non è la verità” – FOTO

GF Vip, attacco durissimo nei confronti del programma: ecco quello che sta accadendo proprio in queste ore.

Cresce la tensione all’interno della casa del GF Vip in vista del gran finale. I rapporti tra alcuni concorrenti si sono ormai incrinati e a far discutere sono soprattutto le recenti polemiche tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che sembravano particolarmente unite fino a qualche settimana fa. Le cose successivamente sono cambiate e adesso tira una bruttissima aria tra la modella brasiliana naturalizzata italiana e l’attrice messinese. E, in queste ore, proprio la manager di Dayane, Paola Benegas, si scaglia contro il Grande Fratello Vip e invita la produzione a mostrare tutto.

GF Vip, attacco durissimo al programma: la ricostruzione

Ecco il post su Instagram della stessa Benegas: “Domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h24. Non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti. Ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un’altra! E te, Grande Fratello Vip, lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto!”. I presupposti per assistere ad una super puntata questa sera, insomma, ci sono tutti.