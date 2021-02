Atalanta-Napoli 4-2: highlights, voti e tabellino. Nella sfida per un posto in Champions prevale la freschezza dei nerazzurri

Atalanta-Napoli 4-2: la freschezza dei nerazzurri, che avevano in testa certo il real Madrid ma intanto dovevano pensare alla classifica, ha avuto la meglio del Lazzaretto Napoli. Troppe e troppo pesanti le assenze per Rino Gattuso che all’ultimo ha dovuto rinunciare anche a Insigne, entrato solo nella ripresa, per giocarsela ad armi pari.

In realtà la prima frazione è stata anche equilibrata, come una partita a scacchi senza nessuno capace di mettere realmente in crisi l’altro. Poi però appena Gasperini (espulso a metà del primo tempo dopo aver contestato a lungo la mancata concessione di un rigore) ha trovato la chiave giusta è stato un fiume in piena.

Alla rete di Zapata ha replicato Zielinski, due perle. Poi però in sette minuti Gosens e Muriel hanno fatto centro e nonostante l’autogol del tedesco nessun dubbio sul finale. Ancora di più dopo il sigillo di Romero, autore di una partita sontuosa. Nel finale, a rendere ancora più dolorosa la sconfitta, Osimhen è ricaduto male a terra ed è stato portato via d’urgenza in ambulanza dopo aver perso i sensi.

Atalanta-Napoli 4-2: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 52′ Zapata (A), 58′ Zielinski (N), 64′ Gosens (A), 71′ Muriel (A), 74′ aut. Gosens (N), 79′ Romero (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6.5, Romero 7.5, Djimsiti 6; Maehle 6 (90′ Sutalo sv), De Roon 6.5, Freuler 6 (78′ Pasalic sv), Gosens 7; Pessina 6; Muriel 7 (83′ Miranchuk sv), D. Zapata 7.5 (90′ Malinovskyi sv). All. Gasperini 7.6

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5.5, Maksimovic 5 (78′ Koulibaly sv), Mario Rui 5.5 (78′ Ghoulam sv); Fabian Ruiz 5.5, Bakayoko 6, Zielinski 6.5 (84′ Lobotka sv); Politano 6, Osimhen 5, Elmas 6 (53′ Insigne 6.5). All. Gattuso 6

NOTE: espulso Gasperini (A), ammoniti Di Lorenzo (N), Djimsiti (A). Gosens (A).

