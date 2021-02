Lutto nel basket: è morto Gianni Corsolini, ex presidente di Lega e protagonista dell’Italia Basket Hall of Fame.

Lutto improvviso nel mondo della pallacanestro italiana. Si è spento a 87 anni Gianni Corsolini, ex allenatore, dirigente e presidente della Lega Basket per due anni, precisamente dal 1977 al 1979.

Corsolini ha allenato le squadre giovanili della Virtus prima di trasferirsi a Cantù che, proprio in queste ore, lo ha salutato in una nota ufficiale: “È con grande dolore che Pallacanestro Cantù apprende la triste notizia della scomparsa di Gianni Corsolini, autentica leggenda del club canturino e del basket italiano, di cui era diventato un simbolo già prima del suo ingresso, nel 2009, nell’Italia Basket Hall of Fame”.