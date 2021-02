Champions League, le partite in chiaro su Mediaset fino al 2024: i dettagli dell’offerta per il prossimo triennio. Saranno visibili anche i match delle italiane

Il tema dei diritti televisivi sta tenendo banco in queste settimane all’interno delle stanze del potere del calcio italiano. Il rinnovo del prossimo triennio dell’accordo per la trasmissione delle gare di Serie A sta portando ad una vera spaccatura all’interno della Lega. Tra l’interesse dei fondi, la possibilità di creare una televisione propria e mantenere intatti gli equilibri con Sky e Dazn, le discussioni sono all’ordine del giorno. Il presidente della Lega Dal Pino sa di avere in mano una cifra piuttosto cospicua (superiore al miliardo) in grado di mettere a posto i conti dissestati dalla pandemia. Il problema è capire se farlo con le attuali modalità o affidarsi a una rivoluzione della trasmissione delle immagini in streaming, già inaugurata da Dazn. Per ora il problema non riguarda le coppe europee e nella fattispecie la Champions League. Sky si è aggiudicata fino al 2024 i diritti della maggioranza dei match, lasciando una piccola fetta anche alla new entry Amazon Prime (che trasmetterà 16 dei migliori incontri della competizione). Per quanto riguarda invece la visione in chiaro, Mediaset continuerà a farla da padrone.

Champions League, le partite in chiaro su Mediaset fino al 2024: aumenta anche l’offerta in streaming

Come comunicato dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset avrà la possibilità di mandare in onda in chiaro (su Canale 5) la migliore sfida della settimana. Esattamente come avviene quest’anno quindi, avremo la chance di vedere almeno una sfida che riguarda le italiane ogni turno. A questo si aggiungerà nel prossimo triennio anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay. Si potrà fruire dell’offerta attraverso Smart tv, tablet o smartphone, oltre al classico Pc. In totale saranno quindi ben 121 match di Champions League a stagione a finire sulle reti di Cologno Monzese. Paradossalmente nel prossimo futuro potrebbe diventare più semplice (e meno costoso) seguire le coppe europee del campionato italiano.