Belen Rodriguez è andata su tutte le furie dinanzi ai commenti degli haters che hanno messo in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo.

La seconda gravidanza di Belen Rodriguez non è stata presa bene da tutti. La showgirl e Antonino Spinalbese si amano alla follia e il coronamento di tale sentimento è stata la decisione di avere un figlio insieme. Il sesso del piccolo che Belen porta in grembo ancora non si sa, però aldilà se sarà maschietto o femminuccia sarà ricoperto da tantissimo amore e coccole.

Il periodo che la coppia sta vivendo è bellissimo, ma come in ogni favola che si rispetti le malelingue si annidano ovunque. Belen Rodriguez dopo aver pubblicato un video dolcissimo della sua gravidanza ha dovuto confrontarsi con degli haters che l’hanno offesa in modo deplorevole.

Belen Rodriguez su tutte le furie: scetticismo e accuse pesanti

È stata messa in dubbio la paternità del bambino. “Si sa già chi è il padre?”, ha scritto qualcuno. La risposta di Belen Rodriguez non si è fatta attendere: “No, ho fatto l’inseminazione assistita. Cog****e!”.

Poi un altro utente ha proseguito sulla scia del primo: “Ma sto figlio di chi è?”. In questo caso la replica di Belen Rodriguez è stata più articolata: “Ma io dico, pure davanti ad una gravidanza si può essere così poveracce? Ma chi vi ha educato? Che problemi avete? Spero che tu abbia qualche persona con la testa a posto che ti possa rendere felice perché spruzzi veleno da tutti i pori”.