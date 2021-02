Jo Squillo, quei due lutti che hanno stravolto la sua vita: quanto dolore in passato per la celebre artista milanese.

E’ uno dei volti più noti della televisione italiana e ha raggiunto un grande successo sia come cantante che come conduttrice, ma in passato Jo Squillo ha attraversato dei momenti davvero bui.

La celebre artista milanese, a breve, ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua carriera e vita privata negli studi di ‘Verissimo‘, come anticipato qualche giorno fa sulla propria pagina Instagram: “Carissime amiche e amici 💖 sabato pomeriggio sarò su Canale 5 ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin, dove parlerò di me, ripercorrendo i momenti della mia lunga carriera, dall’esordio nella musica a volto della moda in televisione, da disobbediente a ribelle rock. Scrivetemi cosa ne pensate. Buon Weekend”.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, Rudy Zerbi assente in studio: il motivo del suo forfait – FOTO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, annuncio a sorpresa di un big: “Rischio la squalifica”

Jo Squillo, due tragedie hanno stravolto la sua esistenza

Il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per Jo Squillo, che si vide costretta a saltare la prima puntata dell”Isola dei Famosi’ a causa di un doppio lutto davvero devastante. Ecco le sue parole nel corso di un’intervista di quei giorni: “Ho perso prima mia madre e subito dopo mio padre a causa di un ictus. Spero che il lavoro possa davvero aiutarmi a superare un dolore così grande”. Un dolore immenso, che ha cambiato per sempre la vita della bravissima cantautrice meneghina.