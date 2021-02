All’interno della casa più spiata d’Italia si assiste con una certa frequenza a litigi o crolli emotivi.

Maria Teresa Ruta è una donna molto sensibile e premurosa, non per questo è considerata da tutti la mamma dei vipponi. Però, nonostante sia sempre dolce e disponibile, riceve spesso delle critiche e le ultime sono quelle sollevate da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

La mamma di Guenda è andata in nomination per la ventiduesima volta e per questo motivo ha avuto un crollo. A consolarla Dayane Mello che con saggezza e modi gentili è riuscita a farle tornare il sorriso.

GF Vip, lacrime e sconforto nella casa: “Stai attenta”

“Attenta, le persone che ti amano non ti mettono in difficoltà – ha detto Dayane Mello a Maria Teresa Ruta -. Fregatene di quello che dicono là fuori (riferimento a Malgioglio ndr). L’importante è quello che sei per noi qua dentro. Non devi essere triste per quello che è accaduto in puntata, non sentirti sbagliata, sii te stessa, fregatene di tutto. Non sentirti sola, io ci sono”.

Queste parole sono state fondamentali per risollevare il morale a pezzi di Maria Teresa Ruta che si è consolata pensando che la sua 22esima nomination è un vero e proprio record che difficilmente verrà battuto. “Sono contenta, è un record che nessuno potrà mai eguagliare”.