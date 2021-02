GF Vip, lite furibonda tra concorrenti: “Ma che donna sei?” – VIDEO

L’ennesima lite nella casa del GF Vip, paroloni ed insulti all’interno della casa e tutto ripreso dalle videocamere sempre vigili

Giulia Salemi protagonista dell’ennesima lite all’interno della casa del GF Vip. L’altra persona in questione sembrerebbe essere Stefania Orlando, personaggio piuttosto ambiguo stando ai commenti degli assidui telespettatori del programma di Mediaset.

Parole molto forti da parte della modella romagnola nei confronti della conduttrice romana: “È un’altra di quelle persone che di base sono egoiste ed individualiste. Mi hai abbandonato, mi hai voltato le spalle, mi hai tradito, mi hai parlato alle spalle. Ma di me ti preoccupi? Ti sei mai chiesta se ero triste? No, si è limitata a prendermi per il c**o post puntata. Vederla col braccetto ridendo, sghignazzando. Ma che donna sei? Dov’è l’amicizia, la lealtà, la coerenza?”.

GF Vip, tensioni in casa: Giulia Salemi e Stefania Orlando al collasso

Stefania Orlando, dal canto suo, ha sempre sostenuto che lei si limita a commentare quanto accade all’interno della casa, tuttavia non ha ancora visualizzato lo sfogo nel confessionale della compagna di casa, Giulia Salemi. Quest’ultima, si è irrigidita nei confronti della conduttrice romana anche perché si aspettava che potesse frapporsi e fare da intermediaria con Tommaso Zorzi.

In effetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, molto amici – nonostante qualche piccolo disguido – hanno spesso sparlato della Salemi e del suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. Il duro sfogo nel daytime di certo non calmerà le acque all’interno della casa, ma la Salemi è parsa palesemente infastidita dai continui attacchi ricevuti.