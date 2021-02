Cashback, quanti acquisti servono di media al giorno per i 1.500€

Cashback, via alla corsa per l’extrabonus da 1.500€. La classifica si aggiorna man mano: ecco quante operazioni servono al giorno per restare in corsa.

E’ iniziata ufficialmente la maratona cashback per questo primo semestre. Nel mirino dei cittadini italiani ormai non ci sono più solo i famosi 150 euro di rimborso e le 50 operazioni necessarie per ottenerli, piuttosto ora stuzzica soprattutto l’extrabonus da 1.500€ che qualsiasi cittadino iscritto al programma potrebbe vincere. Ad ingolosire particolarmente i cittadini è stata la classifica inserita all’interno dell’app, una novità non indifferente e che permette di monitorare quanto davvero sia vicina la meta un tempo nemmeno troppo considerata.

Cashback, il punto sull’extrabonus da 1.500€

Così c’è chi è partito spedito lo scorso gennaio si trova già parecchio vicino il traguardo se non già al suo interno. E come si sa l’appetito vien mangiando, spingendo così a far sempre meglio al fine di confermare o avvicinarsi all’obiettivo. Attualmente l’ultimo in classifica, come si apprende dall’applicazione stessa, è a quota 57 operazioni. Il che significa che servono mediamente 1.6 acquisti al giorno per restare in corsa fino alla fine per chi è già ai piani alti della classifica. Chiaramente quest’indicazione vale per chi è vicinissimo alle 57 “strisciate”, non a chi è invece lontanissimo.