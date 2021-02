Lazio, terribile aggressione a Igli Tare: ucciso il suo cane. Il fatto si è verificato all’Olgiata, il quartiere di Roma dove il ds risiede da anni

Una spiacevolissima vicenda ha visto coinvolto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Durante la giornata di mercoledì, l’ex attaccante albanese, stava passeggiando con i suoi due cani al guinzaglio in zona Olgiata, a Roma. Il quartiere residenziale in cui il ds vive da anni è solitamente piuttosto tranquillo e queste passeggiate con i propri animali domestici sono una consuetudine per lui. Purtroppo l’altro ieri qualcosa è andato storto e un pitbull ha scavalcato una recinzione privata. Secondo le ricostruzioni si è avventato contro Tare e la sua barboncina. Il piccolo esemplare ha avuto la peggio, rimanendo uccisa nell’aggressione. Il dirigente laziale è rimasto ferito nel tentativo di difendere, senza successo, il suo cane.

Lazio, terribile aggressione a Igli Tare: un pitbull uccide il suo cane

L’episodio è stato mal digerito da tutta la famiglia di Igli Tare. Un dolore immenso che il figlio Etienne, attaccante della Primavera della Lazio, ha voluto sottolineare sui social. Nelle ultime ore sono stati condivisi un paio di video che riguardano proprio la dolce barboncina uccisa dal pitbull.

“Riposa in pace piccola, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore“, le parole cariche di dolore su Instragram.

Nel frattempo anche il Consorzio dell’Olgiata, che sta cercando di ricostruire nel dettaglio tutta la vicenda, ha annunciato azioni civili e penali per l’accaduto. Sul posto era intervenuta anche la Vigilanza del quartiere che però non è riuscita ad evitare il peggio. L’aggressione del pitbull è stata davvero violenta e improvvisa, lasciando nessuno scampo al cane di Igli Tare.