Meteo, l’anticiclone dura poco: nel weekend tornano piogge e nevicate

Continua ad essere incerto il meteo sulla penisola, con l’anticiclone pronto a dire addio già nel weekend. Torneranno piogge e nevicate nel fine settimana.

L’anticiclone che abbiamo accolto nella giornata di ieri è pronto a dissolversi nelle prossime ore, con il meteo pronto a riaccogliere il maltempo nel fine settimana. Gli esperti meteorologi hanno definito il clima torrido delle ultime ore come uno “inganno di primavera“, dove il sole è tornato a splendere sulla penisola e le temperature avevano subito un’improvvisa impennata. Ma nelle prossime ore l’alta pressione è pronta a spezzarsi sotto i colpi di una nuova perturbazione atlantica.

Le prime piogge torneranno a colpire la penisola sulle regioni settentrionali di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Le temperature però non scenderanno più di tanto e quindi la neve la si troverà solamente a partire dai 1300-1500 metri. Il maltempo, poi, si diffonderà fino al Sud Italia solamente nelle ore serali di domenica, con piogge che torneranno ad invadere il settore meridionale. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà dal punto di vista meteo durante questo giovedì.

Meteo, ultime ore con l’anticiclone: prime piogge tra Liguria e Toscana

Nelle prossime ore avremo quindi un graduale peggioramento meteo, con le nuvole che prenderanno d’assalto i cieli e l’anticiclone che abbandonerà la penisola. Nuove correnti atlantiche, infatti, sono pronte a fa rientro in Italia, riportando quindi una situazione di grande instabilità su gran parte del paese. Andiamo quindi a vedere dove inizieranno a cadere le nuove piogge e come si svilupperà la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con tratti coperti in Val Padana. Proprio qui al mattino avremo banchi di nebbia che ridurranno notevolmente la stabilità. Inoltre le prime piogge si verificheranno tra Liguria e pianure del Nordovest. Altrove, fatta eccezione per la regione ligure, avremo cieli coperti ma non ci saranno precipitazioni. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime dagli 8 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del settore. Solamente al mattino avremo cieli coperti da diversi blocchi di nuvole sia sulle regioni tirreniche che sulle regioni adriatiche. Banchi di nuvole più compatti, al pomeriggio, copriranno i cieli di Toscana ed Umbria, ma non ci saranno precipitazioni durante questo giovedì. Le temperature saranno in rialzo, con massime dai 14 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Solamente tra Molise, Campania e regioni ioniche avremo una compatta nuvolosità a partire dalle prime ore del mattino. Inoltre sempre durante le prime ore della giornata avremo nebbie che ridurranno la visibilità tra Salento e nord Ioniche. Le temperature saranno in rialzo, con massime che andranno dai 16 ai 21 gradi.